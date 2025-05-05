Трамп доручив обкласти 100% митом імпортовані фільми

Президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію.

Про це пише BBC, посилаючись на його допис у соцмережі Truth Social.

"Кіноіндустрія в Америці швидко помирає. Інші країни пропонують різноманітні стимули аби забрати наших кіновиробників і студії зі Сполучених Штатів. Голівуд й багато інших місць у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших націй, а отже – загроза національній безпеці", – заявив Трамп.

Він уповноважив Міністерство торгівлі і Торгового представника США "негайно розпочати запровадження 100% тарифу на всі без винятку фільми,що надходять до нашої країни, а вироблені за кордоном".

Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що його відомство вже працює над цим.

У той же час, у заяві Трампа не сказано, чи поширюватиметься тариф на американські продюсерські компанії, які знімають фільми за кордоном, зазначає BBC. Кілька останніх великих фільмів американські студії зняли за межами Америки.

Також незрозуміло, чи поширюватимуться тарифи на фільми, розміщені на стрімінгових сервісах, таких як Netflix, а також на фільми, що демонструються в кінотеатрах, і як вони будуть розраховуватися, пише BBC.

Напередодні своєї інавгурації Трамп призначив кіноакторів Джона Войта, Мела Гібсона і Сильвестра Сталлоне спеціальними послами і доручив їм просувати бізнес-можливості в Голлівуді.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп оголосив "торговельну війну" всьому світу. Запроваджені мита будуть найжорсткішими за останнє століття: базова ставка для всіх – 10%, для окремих країн вона – 50%, а з урахуванням раніше запроваджених заходів перевищить цей рівень.

Втім, згодом він призупинив підвищення тарифів для десятків торговельних партнерів, щоб дати час для переговорів.

Крім того, США вже готується послабити свої мита на авто, які стосуються іноземних запчастин для автомобілів і вантажівок, що виробляються всередині США.