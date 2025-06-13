Ще одна американська компанія стала жертвою занепаду кабельного телебачення

Paramount Global звільнить 3,5% працівників, а це кілька сотень робочих місць, оскільки медіа та розважальна компанія продовжує переживати спад у лінійному телебаченні.

Про це пише Los Angeles Times.

Працівників вже повідомили про це листом. Відділи, які постраждали від скорочень, не розголошуються.

"Окрім занепаду лінійного телебачення, компанія також посилається на "динамічне макроекономічне середовище» та постійний пріоритет інвестицій у потокове мовлення як на підґрунтя для цих звільнень", – зазначає видання..

Los Angeles Times звертає увагу, що Paramount – не єдина з кількох студій у Голлівуді, які скорочують штати.

Минулого тижня Walt Disney Co. оголосила про звільнення кількох сотень працівників у США та за кордоном, посилаючись на занепад лінійного телебачення. І це сталося лише через три місяці після того, як компанія скоротила 200 працівників, у тому числі на ABC News та в розважальних мережах, що належать Disney.

Минулого тижня Warner Bros. Discovery також звільнила працівників своїх кабельних телеканалів, скоротивши кілька десятків посад. Компанія заявила, що розділиться на дві окремі фірми – одна включатиме кіностудію, телевізійне виробництво, студії HBO і HBO Max та DC Studios, а інша – кабельні канали (CNN і TNT), а також європейські ефірні мережі.

Нагадаємо:

Рік тому Paramount Global вже почала скорочення персоналу, оголосивши про плани звільнити 15% працівників у США, що становить близько 2 тис. посад. У внутрішній записці до співробітників керівництво Paramount Global розповіло, що процес звільнення відбуватиметься у три етапи і триватиме до кінця року, але 90% скорочень планують закінчити до кінця вересня.

Гігант індустрії розваг Disney теж опинився під тиском, оскільки глядачі відмовляються від підписки на кабельне телебачення на користь стрімінгових платформ. Останні скорочення робочих місць відбулися після великих звільнень, оголошених у 2023 році, коли близько 7 000 працівників було звільнено для заощадження 5,5 млрд дол. Т

Також раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп доручив Міністерству торгівлі запровадити 100% мито на всю імпортовану в США кінопродукцію.

"Кіноіндустрія в Америці швидко помирає. Інші країни пропонують різноманітні стимули аби забрати наших кіновиробників і студії зі Сполучених Штатів. Голівуд й багато інших місць у США спустошуються. Це узгоджені зусилля інших націй, а отже – загроза національній безпеці", – заявив Трамп.