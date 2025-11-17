"Пошкодження значні": ворог атакував енергооб'єкт ДТЕК на Одещині

Вночі проти 17 листопада ворог атакував енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Про це інформує пресслужба компанії.

Повідомляється, що 4 000 родин вдалося препідключити за резервними схемами. Ще 32 500 – тимчасово без світла.

Енергетики почнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", – наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо:

Вночі проти 17 листопада рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини.