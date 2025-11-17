Ворог атакував в Україні енергооб'єкти, портову та залізничну інфраструктуру

Вночі проти 17 листопада рф завдала ударів безпілотниками по портовій інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки пошкоджено портове обладнання та кілька цивільних суден, що перебували біля причалів. В одному з портів перебої з електропостачанням - фахівці вже працюють над його відновленням, зазначив Кулеба.

За його словами, на щастя, без постраждалих. На місцях задіяні профільні служби для ліквідації пожеж та наслідків.

Крім того, внаслідок обстрілів критичної інфраструктури Донеччини близько 30 тисяч абонентів залишилися без водопостачання, ще близько 20 тисяч – без тепла. Тривають відновлювальні роботи.

Водночас ракетні удари по житлових будинках у Балаклії на Харківщині забрали життя трьох людей. Ще 10 людей - постраждалі.

Крім того, ворог завдавав удари по енергетичних обʼєктах області, додав міністр.

Також, як він зазначив, що на Дніпропетровщині удари БпЛА пошкодили залізничну інфраструктуру. Без постраждалих.

Нагадаємо:

У ніч на 17 листопада російські війська обстріляли Балаклію Харківської області, завдавши два ракетні удари по житловій забудові в центральній частині міста.