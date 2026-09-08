У ДСНС розповіли, скільки об’єктів пошкоджено внаслідок атаки РФ на Київ

Російські війська пошкодили у Києві пів сотні житлових та промислових обʼєктів, двоє людей загинуло, 16 постраждалих.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

Внаслідок нічного комбінованого удару по Києву пошкоджені понад пів сотні обʼєктів: житлові будинки, територія школи, гуртожиток, крамниці, АЗС та підприємство з виробництва борошна.

"Зафіксовані руйнування у багатьох районах. На жаль, внаслідок удару загинули двоє людей у Соломʼянському районі. Кількість постраждалих жителів збільшилася до 16. Всім надається необхідна допомога", – говориться у повідомленні.

Вибухи в Києві лунали майже 5 годин. Рятувальники та поліцейські допомагали цивільним на місцях атак із перших хвилин, повідомили у ДСНС.

Вдалося врятувати 13 людей, зокрема евакуювати людей з заблокованого приміщення у Голосіївському районі. Під повторний удар потрапив транспорт ДСНС, зазначено у повідомленні.

Зараз у столиці продовжують працювати понад 300 рятувальників і поліцейських. Гасять вогонь та розбирають завали на 7 локаціях, фіксують черговий акт терору проти цивільних, приймають від людей заяви про знищене та пошкоджене майно, підтримують постраждалих.

"Працюють мобільні сервісні центри МВС, де громадяни можуть відновити документи. Це все відбувається під звуки чергової повітряної тривоги", – повідомили у ДСНС.

Нагадаємо:

Внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі у складських приміщеннях та на території приватної школи.

Через російський обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждали, руйнування зафіксували у семи районах Києва, зокрема пошкодження отримали житлові будинки, склади, навчальний заклад, лікарня і вхід до станції метро "Тараса Шевченка".

Росіяни атакували торговельний центр в місті Прилуки на Чернігівщині. Правоохоронці документують наслідки чергової атаки російських військ по цивільній інфраструктурі.