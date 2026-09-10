У Дніпрі під удар РФ потрапило підприємство Bunge – міський голова

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що під російський удар потрапило підприємство "Олейна".

Про це Борис Філатов написав у Facebook.

"Все Місто бачить куди влучили грьобані "Бандеролі". Це самісіньке середмістя. Все Місто бачить, що це - "Олейна". Підприємство, яке обстрілювали вже неодноразово. Всі знають, що це АМЕРИКАНСЬКА власність, яка належить корпорації Bunge", - написав Борис Філатов.

Він зазначив, що нещодавно на підприємстві особисто був сенатор США Річард Блюменталь. Замість того, щоб "вперто розказвати про абстрактні зруйновані підприємства", слід підключати дипломатів та "волати про це на весь світ", зазначив Філатов.

Нагадаємо:

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські загарбники двічі 10 вересня атакували підприємство харчової промисловості У Дніпрі, загинули 2 людини, ще 5 – поранені.

У січні повідомлялося, що внаслідок атаки на завод у Дніпрі на дороги вилилося 300 тонн олії, проїзд нбережною міста буде неможливим 2-3 доби.

У асоціації "Укроліяпром" заявили, що Росія навмисно наносить удари по підприємствах олійно-жирової галузі України щоб знищити цю експортоорієнтовану індустрію.