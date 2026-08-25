На ринку е-сигарет лише 4% товару є легальними – дослідження

Лише 4% продукції на ринку електронних сигарет є легальною, при цьому 93,3% товару не відповідає вимогам законодавства.

Про це йдеться в досліжденні Kantar.

Найвищий рівень нелегальної продукції – у сегментах одноразових пристроїїв та електронних сигарет з багаторазовими картриджами/подами. Там частка нелегального товару наближається до 100%.

Дослідження провели у квітні-травні 2026 року. В інтерв'ю взяли участь 600 регулярних користувачів е-цигарок, які використовують їх принаймні 1 раз на тиждень та проживають в Україні.

Ознаками нелегальності автори визначили медичні попередження іноземною мовою, реалізацію товару без акцизної марки, роздрібну торгівлю сировиною для рідин та/або нікотином та інші характерні особливості

Е-сигарети зі змінними багаторазовими картриджами/подами займають 42% ринку. Одноразові е-сигарети – 39%. Вейпи – 21% і е-сигарети зі змінними одноразовими картриджами чи подами – 18%.

Дві третини ринку також займають самі пристрої та картриджі/поди. Тут лідирують китайські виробники – VapeOnly (бренди Elf bar, Lost Mary), Smoore (Vaporesso) та Woody Vapes (VooPoo).

Ще третину ринку займають рідини для заправки пристроїв. Там лідирують українські виробники – Chaser Lab, Liquid Lab та Octolab, а також китайський виробник VapeOnly.

75% споживачів купує пристрої, поди, картриджі та рідини для них вживу. Ще 25% – замовляють онлайн. Також в середньому користувачі споживають 1,7 мл рідини для вейпів на день.

Нагадаємо:

У травні в рамках спецоперації Бюро економічної безпеки (БЕБ) припинило діяльність організованої групи, яка налагодила повний цикл незаконного виробництва та продажу вейпів.