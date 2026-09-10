Росіяни повторно ударили по ТРЦ у Сумах, який призупинив роботу

Українська правда

У четвер 10 вересня дрон російських окупантів в черговий раз поцілив по ТРЦ у Сумах, в результаті удару по якому напередодні загинули та постраждали люди.

Джерело: начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Пряма мова: "Ворог щойно наніс ще один удар по ТРЦ у центрі Сум. Реактивний БпЛА влучив по будівлі торговельного центру, який після вчорашнього обстрілу зачинився для відновлювальних робіт".

Деталі: За його словами, удар спричинив загорання, яке локалізовується в умовах повторних загроз. "Попередньо інформація про потерпілих не надходила. Наслідки пошкоджень уточнюються", - зазначив він.

Що було раніше:

Російська армія увечері 9 вересня завдали удару по парковці біля ТЦ "Мануфактура" в Сумах. Загинули двоє людей: 21-річні хлопець та дівчина, 20 людей поранені.

Внаслідок атаки БПЛА ТРЦ "Мануфактура" у Сумах зазнав значних ушкоджень та призупинив роботу.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки БПЛА ТРЦ "Мануфактура" у Сумах зазнав значних ушкоджень та призупинив роботу.