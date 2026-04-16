У Харкові росіяни поцілили в офісну будівлю

У Харкові після удару ворожого дрона горить офісна будівля, також у області безпілотники атакували енегромережі, гуртожиток та приватні будинки.

Про це повідомляє "Думка".

За даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, унаслідок влучання ворожого безпілотника в Київському районі Харкова зайнялася офісна будівля.

"Зафіксовано влучання російського безпілотника в Київському районі. Попередньо, горить двоповерхова будівля", – повідомив також начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Також видання повідомляє, що У Золочівській громаді російські безпілотники атакували енегромережі, гуртожиток та приватні будинки.

Ударами пошкоджено приватний житловий будинок, двоповерховий багатоквартирний будинок, гуртожиток непрацюючого освітнього закладу та енергомережі.

Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.

У столиці внаслідок російської атаки, що пошкодила будівлю, перекрили частину вулиці, що зумовило зміни у русі громадського транспорту.

Вранці 16 квітня ворог здійснив дронову атаку на енергетичну інфраструктуру півдня України, внаслідок чого частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.

Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.