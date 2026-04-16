Росіяни вдарили по портам: які наслідки
Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі інфраструктури у портах Великої Одеси.
Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.
"Майже тиждень поспіль ворог щоденно атакує українські порти. Сьогодні під активним обстрілом опинилися об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси", – говориться у повідомленні .
Під час повітряної тривоги в нічний період зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об'єктах.
Внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.
"Попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики", – наголосили у адміністрації.
Нагадаємо:
Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.
Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.