Росіяни вдарили по портам: які наслідки

Численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі інфраструктури у портах Великої Одеси.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

"Майже тиждень поспіль ворог щоденно атакує українські порти. Сьогодні під активним обстрілом опинилися об'єкти портової інфраструктури Великої Одеси", – говориться у повідомленні .

Під час повітряної тривоги в нічний період зафіксовано численні влучання засобів ураження по виробничих та адміністративних об'єктах.

Внаслідок атак виникли пожежі, є пошкодження інфраструктури портових операторів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі відповідні служби, триває ліквідація наслідків.

"Попри системні атаки, порти продовжують стабільну роботу з урахуванням безпекових обмежень, забезпечуючи безперервність логістики", – наголосили у адміністрації.

Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.

Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.