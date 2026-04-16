У Києві після обстрілу змінили рух громадського транспорту
У столиці внаслідок російської атаки, що пошкодила будівлю, перекрили частину вулиці, що зумовило зміни у русі громадського транспорту.
Про це йдеться на сайті КМДА.
Зокрема через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької внесли зміни в роботу тролейбусів №№ 4, 5, 26, 35 та автобусів №№ 32, 36-ТР.
Також рух автобусів № 53 на вулицях Електриків і Гаванській у зв'язку з перекриттям руху, затримувався. Однак, на 9:00 його рух віднорвлено.
Оновлено:
Рух тролейбусів №№ 4, 5, 26, 35 і автобусів №№ 32, 36ТР відновлений.
Громадський транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Нагадаємо:
У ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі. Спочатку повідомлялося, що в Києві загинули дитина і жінка, є потерпілі, серед яких – медики, що виїхали на виклик.