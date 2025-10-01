У російській Думі пенсіонерам радять не покладатися на державу і "стати самостійними", і лише 17% росіян вірять, що виплат вистачить для нормального життя.

Про це йдеться у публікації на сайті Служби зовнішньої розвідки України.

"У сучасній росії пенсія не є гарантією гідної старості, а радше символом бідності та виживання. Лише 17% росіян вірять, що державних виплат вистачить для нормального життя, тоді як переважна більшість (76 %) переконані у протилежному", – говориться у повідомленні.

"Щоб не залишитися за межею виживання, росіяни змушені думати про накопичення ще в молодості", – зазначає СЗРУ.

Близько 30% вважають, що відкладати гроші на старість потрібно починати до 25 років. Кожен четвертий називає оптимальним періодом 25–35 років, а ще 14% – 36–45 років.

При цьому дві третини опитаних (65 %) уже зараз планують додаткові способи заробітку у пенсійному віці.

Серед них 40 % готуються до фізично посильної роботи, 33% хочуть продовжити працювати за спеціальністю, 28% – розраховують лише на власні заощадження.

Частина людей відверто планує прохарчуватися продуктами з власних городів (21%) чи сподіватися на допомогу дітей (15%).

СЗРУ звертає увагу на ставлення до цього питання у російському парламенті. Зокрема, депутатка Госдуми від "Єдиної Росії" Ірина Родніна порадила пенсіонерам "стати самостійними". За її словами, вони не мають покладатися на державу, адже пенсія – це лише "допомога по старості", а не повноцінний дохід.

