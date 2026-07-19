Український виробник олії відсудив у Росії 486 мільйонів

Господарський суд Одеської області вирішив стягнути з Російської Федерації на користь українського виробника олії ТОВ "Екобіотек-Україна" 486 млн грн збитків.

Про це свідчить рішення суду від 24 червня.

ТОВ "Екобіотек-Україна" – завод із виробництва рафінованої дезодорованої олії з натуральної сировини, який зареєстрований у Херсоні. Крім того, компанія є власником земельної ділянки площею 2 га, яка розташована поруч з автодорогою Цюрупинськ-Гола Пристань.

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації, окупації Херсону та Херсонської області, підприємство позбавили можливості здійснювати господарську діяльність на власних виробничих потужностях.

В рішенні суду йдеться, що у 2022 році люди в цивільному у супроводі великої кількості військових РФ вивозили зі складу готову продукцію (ємностями з олією тощо), використовуючи власні автомобілі та транспорт, який перебував на території підприємства.

"Після деокупації міста Херсон та відновлення доступу до підприємства позивач встановив, що внаслідок перебування на території підприємства російських військових, майно, у тому числі товарно-матеріальні цінності, зазнало повного розкрадання та знищення.

Було зафіксовано численні пошкодження будівель і споруд: зламані замки, вибиті вікна, пошкоджені двері, зруйновані елементи виробничого обладнання, а також інші сліди мародерства та умисного нищення майна", – йдеться в матеріалах судового реєстру.

Згідно з висновком експертів, загальна вартість шкоди, завданої Російською Федерацією компанії "Екобіотек-Україна", становить 486 млн грн.

Суддя Марина Сулімовська вирішила стягнути цю суму завданої майнової шкоди з держави Російська Федерація в особі Міністерства юстиції РФ, Міністерства оборони РФ, Федерального казначейства РФ, Центрального банку РФ, Міністерства закордонних справ РФ на користь ТОВ "Екобіотек-Україна".

Засновником ТОВ "Екобіотек-Україна" є Дарія Туник, керівник – Володимир Найдишак.

Нагадаємо:

Господарський суд Донецької області вирішив стягнути з РФ на користь агрокомпанії "Бета-Агро-Інвест" (входить в групу компаній "Бета") збитки від втрати майна та упущену вигоду на загальну суму 1,2 млрд грн (27,56 млн дол.).