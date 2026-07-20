Європейський суд виніс рішення щодо відібраної окупантами землі у Криму

16 липня 2026 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі Bazhenov and Others v. Russia and Ukraine, яким підтвердив, що рішення окупаційної влади про позбавлення громадян права власності на земельні ділянки в Криму не створили законних правових наслідків, а їхні законні власники зберегли свої майнові права.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

Справа стосувалася земельних ділянок у Севастополі, які були передані у приватну власність відповідно до законодавства України. Після початку тимчасової окупації Криму російська окупаційна адміністрація через підконтрольні їй суди почала масово скасовувати права власності на ці земельні ділянки та повертати їх у державну власність без будь-якої компенсації.

ЄСПЛ встановив, що такі рішення не мали законної підстави, а тому не могли припинити право власності заявників. Суд також наголосив, що застосування російського законодавства на тимчасово окупованій території Криму суперечить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а ухвалені на його підставі рішення не можуть вважатися законними.

Позбавлення власності суперечило міжнародному гуманітарному праву, яке забороняє конфіскацію приватної власності на окупованій території. Відтак заявники залишаються законними власниками своїх земельних ділянок.

"ЄСПЛ підтвердив, що позбавлення права власності в окупованому Криму є незаконною практикою держави-окупанта. Це ще один важливий крок до притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності та захисту прав громадян України", – прокоментувала уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Незаконне застосування російського законодавства на тимчасово окупованій території не створює правових наслідків, а права власності, набуті відповідно до законодавства України, підлягають міжнародному захисту, наголошують у Мін'юсті.

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Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини незаконна адміністрація продовжує "перевірки безхазяйного майна" і між різними структурами окупаційної влади виникають суперечності щодо нього.

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