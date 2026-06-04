На Житомирщині викрили "Слугу народу" у недостовірному декларуванні

Голову управління Держпродспоживслужби в Житомирській області, який також є депутатом однієї із сільських рад, повідомили про підозру у недостовірному декларуванні на понад п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції

Державне бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури повідомило про підозру у недостовірному декларуванні на понад п'ять мільйонів гривень начальнику Головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області.

Мова про Олександра Кузьменка. На місцевих виборах 2020 року Кузьменко був обраний депутатом Станишівської сільської ради від партії "Слуга народу".

Посадовець "приховав" від декларування житловий будинок загальною площею 162 кв.м в селі Зарічани Житомирської області вартістю близько 2,2 млн грн та дві земельні ділянки, на яких він розташований.

А також квартиру в Житомирі вартістю понад 2,2 млн грн, у якій проживав разом із сім'єю.

"Під час перевірки зібрано матеріали, які свідчать, що попри оформлення нерухомості на тещу декларанта, її бенефіціарним власником є саме посадовець", – йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що земельні ділянки, на яких розташований будинок, придбані за 4-5 тис грн, тоді як їх ринкова вартість сягає понад 140 тис. грн.

Окрім того, під час перевірки декларант не зміг підтвердити джерела походження коштів для накопичення ним та дружиною готівки на понад 845 тис. грн.

НАЗК повідомляє, що продовжує досліджувати джерела походження коштів в розмірі близько 2,5 млн грн, які використані на набуття житлового будинку та земельних ділянок.

Правоохоронцями вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу посадовцю та відсторонення його від посади.