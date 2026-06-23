Житло у Варшаві й Tesla: полтавському поліцейському інкримінують незаконне збагачення

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збагаченні начальнику підрозділу головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час перевірки повної перевірки декларації НАЗК встановило, що у 2024–2025 роках посадовець опосередковано набув через матір та вітчима активи на понад 20,3 млн грн.

Серед них квартири та майнові права на нерухомість у Полтаві, на Закарпатті, в Ужгороді та Варшаві, автомобілі Volkswagen Touareg, Tesla Model S та Lexus GX 460.

"Водночас перевірка показала, що за рахунок законних доходів родина могла витратити не більше 6,1 млн грн. Також не підтверджено наявність законних джерел коштів у родичів для придбання такого майна", – говориться у повідомленні.

Загальна сума встановленого незаконного збагачення – 14,1 млн грн.

Посадовцю повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Також триває досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу щодо недостовірного декларування. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

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