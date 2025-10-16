У чиновників завищені очікування щодо концесії терміналу у Чорноморську – асоціація

Очікування, що у разі передачі у концесію контейнерний термінал у порту Чорноморськ згодом забезпечить додаткові 500 тис. TEU на рік – занадто оптимістичне.

Таку думку у колонці для "Економічної правди" висловив президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

У 2024 році українські порти обробили 129 тис. TEU при тому, що їхня сукупна потужність становить понад 3,5 млн TEU, тобто завантаження – менше ніж 4%.

"Для порівняння, у 2021 році контейнерообіг становив 1,022 млн TEU. У цьому контексті обіцянка додаткових 500 тис. TEU виглядає надто оптимістично, якщо не сказати – припущенням", – зазначає він.

У квітні 2025 року на міжнародній конференції у Варшаві Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури презентувало проєкт концесії, що охоплює два термінали – контейнерний і універсальний.

Їх заявлена переробна спроможність – до 760 тис. TEU (двадцятифутовий еквівалент) і понад 5 млн тонн вантажів щороку.

"У звіті першої заступниці міністра розвитку громад та територій Олени Шкрум наголошувалося, що проєкт доповнює "Український транспортний коридор" і має підвищити ефективність митниці та довіру до України. Пізніше, у серпні, цифри зменшилися до 500 тис. TEU", – звертає увагу Берестенко.

Обсяг 500 тис. TEU суттєво перевищує поточні обсяги всієї країни. Навіть якби Чорноморськ перетягнув на себе весь наявний контейнерообіг – він би не досяг цієї цифри, стверджує президент асоціації.

Передача у концесію першого та контейнерного терміналів ДП "Морський торговельний порт Чорноморськ" презентована як найбільший інвестиційний проєкт у портовій сфері за всю історію незалежності.

Проте, він викликає як очікування, так і численні запитання, зазначає Берестенко.

Минулого року держпідприємство "Чорноморськ" продемонструвало прибутковість: дохід – 1,9 млрд грн, чистий прибуток – 760 млн грн, активи – 2,5 млрд грн, кількість працівників – 1131.

"Ці цифри викликають запитання: чи справді підприємство потребує передачі в управління, якщо демонструє фінансову стійкість?", – пише Берестенко.

Він нагадує, що початково йшлося про відкритий конкурс. Згодом було обрано процедуру конкурентного діалогу, яка передбачає діалог із потенційними учасниками, коли замовник сам не до кінця розуміє параметри угоди.

"Але чи є така невизначеність обґрунтованою після двох раундів презентацій із 20 і потім 40 зацікавленими компаніями?", – запитує автор публікації.

"Враховуючи ризики, можливо розглянути варіант пілотної угоди на обмежений строк чи на частину активів – з чіткими KPI та механізмом перегляду умов", – пропонує він.

Берестенко також висловив сподівання, що проєкт стане "саме тим кейсом, який матиме не лише красиву презентацію, але і реальні результати" у цифрах, контрактах, інвестиціях та вантажопотоках.

Нагадаємо:

Віце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення переможця у конкурсі на концесію двох терміналів у Чорноморському морському порту.

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

До 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.

Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році. "Концесія – це зрозумілий механізм для міжнародних інвесторів, а тому розраховуємо на широку географію портових операторів", – заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.