Для старту концесії у порту Чорноморськ вже створюють конкурсну комісію

Віце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення переможця у конкурсі на концесію двох терміналів у Чорноморському морському порту.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Порт Чорноморськ — запускаємо конкурс публічно-приватного партнерства. Україна вперше після початку повномасштабного вторгнення запускає публічно-приватне партнерство у портовій сфері", – написала вона у Telegram.

"ВВіце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії. Наступні етапи — підготовка документації, оголошення міжнародного конкурсу і визначення переможця. До проєкту ввійшли Перший та Контейнерний термінали порту", – повідомила Свириденко.

"За останній рік на зустрічах з іноземними інвесторами щоразу звучав інтерес саме до цього порту. Уже понад 40 провідних міжнародних портових операторів та інвесторів заявили про готовність долучитися", – зазначила вона.

"Це може стати найбільшою інвестицією в історії українських портів — сотні мільйонів доларів у модернізацію та понад $1,1 млрд надходжень до бюджетів протягом 40 років", – підкреслила очільниця уряду.

"Формат ППП вигідний для держави тим, що держава зберігає право власності, а інвестор модернізує та управляє. Це сигнал світу, що Україна відкрита до інвестицій і гарантує прозорі правила для бізнесу", – наголосила вона.

Кабінет міністрів України в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

До 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проекту концесії поромного комплексу.

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.

Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році. "Концесія – це зрозумілий механізм для міжнародних інвесторів, а тому розраховуємо на широку географію портових операторів", – заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.