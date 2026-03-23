Концесія в порту Чорноморськ: Комісія завершила прийом заявок, учасників перевірятимуть

Конкурсна комісія завершила прийом заявок на концесію першого та контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба 23 березня у Телеграм.

За його словами, далі розпочинається етап детального аналізу поданих документів. Водночас Кулеба не назвав учасників конкурсу.

"Упродовж двох тижнів конкурсна комісія перевірятиме відповідність учасників ключовим вимогам: фінансову спроможність, досвід управління великими портовими та логістичними об'єктами, а також реалізацію інфраструктурних проєктів", - розповів міністр.

Він зазначив, що паралельно триває безпековий скринінг. Усі компанії перевіряються на відсутність зв'язків із державою-агресором, підсанкційними особами та іншими ризиками для національної безпеки.

Після завершення прекваліфікації, комісія перейде до діалогу з учасниками щодо фінальних умов конкурсу та майбутнього договору.

Концесія - це договір, згідно з яким держава або територіальна громада передає приватному інвестору (концесіонеру) право на будівництво, реконструкцію та управління об'єктами (дороги, аеропорти, порти, лікарні) на платній, строковій основі для задоволення суспільних потреб, зберігаючи право власності за собою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що контейнерний термінал у Чорноморську можуть передати в концесію в першому кварталі 2026 року.

Кандидати мають відповідати низці вимог: реальний досвід управління терміналами, щонайменше $50 млн доступних інвестицій, гарантія збереження майже тисячі робочих місць протягом перших п'яти років та здатність наростити перевалку до мінімум 250 тис. TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

На інвестиційній конференції у Варшаві Україна представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни. Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році.