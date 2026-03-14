Концесія в порту Чорноморськ: претенденти проходять безпекову перевірку

Конкурсна комісія передала на перевірку пакети документів в межах конкурсу з визначення концесіонера для Першого та Контейнерного терміналів у порту Чорноморськ.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Відомство зазначає, що 13 березня закінчився строк подання пакетів документів для проходження безпекового скринінгу в межах конкурсу.

"Документи було передано на безпековий скринінг, під час якого перевірятиметься відсутність підстав для недопуску до участі в конкурсі (зокрема відсутність зв'язків з державою агресором, підсанкційними компаніями, офшорами тощо)", – говориться у повідомленні.

Також конкурсна комісія розглянула запити, що надійшли від юридичних осіб, зацікавлених в участі в конкурсі. Відповіді на запити були опрацьовані із залученням радників та схвалені комісією.

Міністерство нагадує, що конкурс проходить у три етапи — прекваліфікації, діалогу з прекваліфікованими учасниками та конкурсу пропозицій.

На першому етапі конкурсу відбираються учасники, які відповідають ключовим вимогам.

Йдеться про вимоги безпекового скринінгу, фінансову спроможність, досвід управління портовими або логістичними об'єктами подібного масштабу, а також досвід модернізації портової інфраструктури.

Подача заявок на участь у конкурсі триває до 22 березня 2026 року.

На другому етапі всім прекваліфікованим учасникам надішлють проєкт умов конкурсу та договору про партнерство, щоб ті надали свої коментарі і пропозиції.

Отримані зауваження проаналізують залучені IFC та ЄБРР радники. Після цього конкурсна комісія затвердить фінальну редакцію документів, яку передадуть учасникам для підготовки та подання конкурсних пропозицій.

На третьому етапі учасники, допущені до конкурентного діалогу, подадуть свої пропозиції. Їх оцінюватимуть за технічними та фінансовими критеріями. З переможцем укладуть договір.

Раніше повідомлялося, що контейнерний термінал у Чорноморську можуть передати в концесію в першому кварталі 2026 року.

Кандидати мають відповідати низці вимог: реальний досвід управління терміналами, щонайменше $50 млн доступних інвестицій, гарантія збереження майже тисячі робочих місць протягом перших п'яти років та здатність наростити перевалку до мінімум 250 тис. TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

Кабінет міністрів ще на два роки відтермінував необхідність використовувати систему Prozorro для проведення концесійних конкурсів.уряд ухвалював рішення на виконання відповідного закону.

На інвестиційній конференції у Варшаві Україна представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни. Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році.

У серпні 2025 року Кабінет міністрів в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.