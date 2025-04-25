Україна у Варшаві презентувала проєкт концесії порту Чорноморськ

Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Йдеться про довгострокову концесію на 40 років, що охоплює два термінали: контейнерний та універсальний, з потенціалом до 760 тис. TEU та понад 5 млн тонн вантажу щорічно.

Зазначається, що проєкт доповнює новостворений український коридор, що дає змогу диверсифікувати вантажні маршрути.

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба, концесія контейнерного термінала в порту Чорноморськ — це можливість для інвесторів стати частиною нової логістичної системи Чорного моря.

"Найголовніше, він демонструє, що Україна не чекає на мир, щоб розвивати портову інфраструктуру — країна інвестує вже зараз, залучаючи приватний сектор до цього процесу", — наголосив Кашуба.

"Масштаби відновлення вимагають активного залучення бізнесу – як українського, так і міжнародного. Порт Чорноморськ – це яскравий приклад того, як міжнародний бізнес може долучитися до створення нової інфраструктури", – зазначила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Нагадаємо:

За перший квартал 2025 року українські порти обробили 23 млн тонн вантажів, що на 4,8 млн тонн менше, ніж у відповідний період минулого року.