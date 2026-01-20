У Брюсселі проведуть захід для потенційних інвесторів у порт Чорноморськ

Представники Мінрозвитку зустрінуться у Брюсселі з потенційними інвесторами у порт Чорноморськ, контейнерний термінал якого уряд передає у концесію.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Захід анонсувала перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум.

Спеціальний захід для потенційних інвесторів, організований Європейською Комісією, відбудеться 27 січня у Брюсселі.

Наразі триває прийом заявок на участь у конкурсі розпочався 20 грудня і триватиме до 4 березня.

Після цього конкурсна комісія за участі представників профільних міністерств, громади міста Чорноморськ та профспілок визначить перелік прекваліфікованих учасників, яких буде допущено до участі в конкурентному діалозі, говориться у повідомленні.

Конкурс відбуватиметься у три етапи. На етапі прекваліфікації відберуть учасників, які відповідають ключовим вимогам, інформує міністерство.

"Йдеться про фінансову спроможність, досвід управління логістичними об'єктами подібного масштабу, а також досвід модернізації портової інфраструктури. Також на цьому етапі перевірятиметься відсутність зв'язків з державою агресором, підсанкційними компаніями, офшорами тощо", – говориться у повідомленні.

Далі всім прекваліфікованим учасникам надішлють проєкт умов конкурсу та договору про партнерство, щоб ті надали свої коментарі і пропозиції. Отримані зауваження проаналізують.

Далі конкурсна комісія затвердить фінальну редакцію документів, яку передадуть учасникам для підготовки та подання конкурсних пропозицій.

Учасники, допущені до конкурентного діалогу, подадуть свої пропозиції. Їх оцінюватимуть за технічними та фінансовими критеріями. З переможцем укладається договір, умови якого є фіксованими та не підлягають зміні.

Мінрозвитку також інформує, що в Американській торговельній палаті в Україні відбулася зустріч Мінрозвитку з представниками українського та міжнародного бізнесу, присвячена реалізації проєкту публічно-приватного партнерства у порту Чорноморськ.

"Ми запустили прозору процедуру відбору інвестора — це чіткий сигнал про відкритість України до інвестицій і незворотність реформ у портовому секторі. Для громади це означає стабільну роботу порту, нові можливості розвитку та прогнозоване майбутнє регіону", — зазначила Шкрум.

Нагадаємо:

Контейнерний термінал у Чорноморську можуть передати в концесію в першому кварталі наступного року. Кандидати мають відповідати низці вимог: реальний досвід управління терміналами, щонайменше $50 млн доступних інвестицій, гарантія збереження майже тисячі робочих місць протягом перших п'яти років та здатність наростити перевалку до мінімум 250 тис. TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

Кабінет міністрів ще на два роки відтермінував необхідність використовувати систему Prozorro для проведення концесійних конкурсів.уряд ухвалював рішення на виконання відповідного закону.

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ - одного з найбільш стратегічних морських хабів країни. Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році.

У серпні 2025 року Кабінет міністрів в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Повідомлялося, що до 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проєкту концесії поромного комплексу.

3 вересня віце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення переможця у конкурсі на концесію двох терміналів у Чорноморському морському порту.