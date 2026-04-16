Російський БпЛА поцілив у вантажне судно біля Одеси

Під час російської атаки на Одесу один з російських безпілотників поцілив у цивільне вантажне судно, екіпаж самостійно ліквідував пожежу.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Зафіксовано влучання БпЛА у цивільне вантажне судно під прапором Науру, з подальшим загоранням одного з контейнерів", – написав він у Телеграм.

Пожежа ліквідована екіпажем, судно продовжило рух. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Крім того, Кіпер повідомив, що в результаті атаки ударних безпілотників на території одного з міських ринків постраждало троє людей, серед них дитина.

Також пошкоджено автосалон та 8 легкових автомобілів, що знаходилися всередині. На іншій локації ураження зазнав приватний будинок і автівка, повідомив голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що численні влучання російських засобів ураження спричинили пожежі у портах Великої Одеси.

Вісім людей загинули та ще шістнадцять постраждали внаслідок російського ракетно-дронового удару по Одесі вночі 16 квітня.