Концесійний конкурс на термінали порту Чорноморськ затягується: яка причина

Строки подання заявок на участь у конкурсі з концесії двох терміналів порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний продовжили до 4 березня 2026 року.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

Конкурсна комісія, яка визначатиме інвестора публічно-приватного партнерства для двох терміналів порту Чорноморськ, схвалила зміни до інструкції для претендентів та переліку моніторингових заходів, які були надалі затверджені концесієдавцем.

"У зв'язку з оновленням конкурсної документації були продовжені строки на етапі попереднього відбору претендентів", – пояснюють у міністерстві.

Зокрема, строк подання заявок становить 45 днів з дати публікації оновленої інструкції для претендентів. Відповідно, кінцевою датою подання заявок є 22 березня 2026 року.

Також продовжено строк подання пакета документів для проведення моніторингу — він становить 75 днів з дати публікації оголошення про проведення конкурентного діалогу. Кінцева дата подання документів для моніторингу — 4 березня 2026 року.

Нагадаємо:

Контейнерний термінал у Чорноморську можуть передати в концесію в першому кварталі наступного року.

Кандидати мають відповідати низці вимог: реальний досвід управління терміналами, щонайменше $50 млн доступних інвестицій, гарантія збереження майже тисячі робочих місць протягом перших п'яти років та здатність наростити перевалку до мінімум 250 тис. TEU протягом перших трьох років після підписання угоди.

Кабінет міністрів ще на два роки відтермінував необхідність використовувати систему Prozorro для проведення концесійних конкурсів.уряд ухвалював рішення на виконання відповідного закону.

Як повідомлялося, Україна на інвестиційній конференції у Варшаві представила проєкт концесії порту Чорноморськ – одного з найбільш стратегічних морських хабів країни. Про підготовку до передачі трьох терміналів порту "Чорноморськ" у концесію уряд заявив у 2023 році.

У серпні 2025 року Кабінет міністрів в проєкті Програми дій уряду анонсував оголошення концесійного конкурсу щодо двох терміналів в морському порту Чорноморськ, один з яких – контейнерний.

Повідомлялося, що до 30 грудня 2025 року планується оголосити концесійний конкурс щодо 40 контейнерного та першого терміналу в морському порту Чорноморськ та ухвалити рішення про доцільність проєкту концесії поромного комплексу.

3 вересня віце-премʼєр Олексій Кулеба підписав наказ про створення конкурсної комісії для визначення переможця у конкурсі на концесію двох терміналів у Чорноморському морському порту.