У березні повітряні тривоги "з’їли" 18,6% робочого часу торговельних центрів

У березні через повітряні тривоги торговельні центри втратили 4,8 робочих днів – частка тривалості повітряних тривог склала 18,6%, рік тому цей показник дорівнював 11%.

Такі дані публікує Українська рада торгових центрів.

Показник частки тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торговельних центрів в березні знизився у порівнянні з попереднім місяцем лише на 0,1% до 18,6%. Він залишається на вкрай високому рівні – рік тому, в березні 2025 р. цей показник дорівнював 11,0 %.

"Всі інші показники в абсолютному вимірі, які ми відслідковуємо (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ), погіршили свої показники, зокрема останні два зафіксували антирекорди з початку повномасштабної війни", – зазначено у повідомленні.

До п'ятірки регіонів, ТЦ яких найчастіше доводилось переривати свою роботу, у порівнянні з лютим увійшла Чернігівська область замість Херсонської.

За підсумками березня вона виглядає наступним чином: Донецька обл. (85,5 %), Сумська обл. (79,7 %), Запорізька обл. (49,2 %), Харківська обл. (41,7 %), Чернігівська обл. (33,8 %).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 142,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2026 р. – 4,8 робочих днів.

УРТЦ є некомерційною організацією, яка об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торгових центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.

