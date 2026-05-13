Топ-10 компаній оптової торгівлі за рік збільшили сукупний дохід на 23%

697,27 млрд грн доходу отримали 10 провідних компаній у сфері оптової торгівлі, що на 23% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє Опендатабот.

Зазначається, що "вхідний квиток" до десятки також подорожчав: якщо торік для потрапляння до рейтингу було достатньо 38 млрд грн доходу, то тепер — майже 43 млрд грн.

Найбільше у десятці паливних компаній — одразу три. По два представники мають тютюновий, фармацевтичний та металургійний бізнеси. А от продовольчий сектор цього року представлений однією компанією, згідно з аналітикою.

Як йдеться в дослідженні, другий рік поспіль перше місце утримує компанія ДЛ Солюшн, що займається торгівлею тютюновими виробами.

Компанія збільшила дохід на 30% — до 114,07 млрд грн, а прибуток зріс у 7,6 раза та перевищив 811 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи (ФПГ) ДЛ Солюшн.

Водночас одразу на другу позицію вривається новачок рейтингу — компанія Донпромтранс із групи СКМ Ріната Ахметова. На початку 2025 року компанія змінила профіль діяльності: замість будівництва перейшла у сферу неспеціалізованої оптової торгівлі.

Дохід компанії за рік зріс у 9,5 раза — до 98,1 млрд грн, а прибуток — у 16 разів: до 1,43 млрд грн. Це найбільший ривок серед усіх компаній, підкреслюють аналітики.

За їхніми словами, компанія Окко-Експрес, яка останні роки стабільно посідала друге місце, цього разу опустилася на третю сходинку. Попри зростання доходу на 14% — до 85,15 млрд грн, прибуток компанії скоротився майже на третину і склав 428 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи ОККО Group.

Йдеться, що третій рік поспіль фармацевтична компанія БаДМ утримує 4 місце. Компанія, що належить до ФПГ БаДМ, змогла збільшити дохід на 6% — до 72,21 млрд грн, проте рік завершила зі збитками у 2,75 млрд грн. Для порівняння: у 2024 році компанія мала понад 4,56 млрд грн прибутку.

Ще одна фармкомпанія Оптіма-Фарм із приростом доходу у 2% опустилася з третьої позиції на п'яту. Торік компанія заробила 70,94 млрд грн доходу, а її прибуток скоротився більш ніж удвічі — до 1,67 млрд грн.

Втім навіть попри це саме Оптіма-Фарм, яка входить до групи компаній родини Губських, стала найприбутковішою компанією десятки, зазначають експерти.

Як вони повідомляють, компанія Філіп Морріс цього року опустилася на шосте місце. Її дохід зріс на 19% — до 61,77 млрд грн, а прибуток подвоївся та перевищив 611 млн грн.

Компанія МХП, що належить до однойменної ФПГ МХП, зберегла сьоме місце та збільшила свій дохід на 23% — до 57,75 млрд грн. Проте рік завершила зі збитками у 1 млрд грн — проти 1,2 млрд грн прибутку у 2024.

Згідно з дослідженням, Петрол Партнер (WOG), із групи Континіум, втратила одразу дві сходинки та посіла восьме місце. Дохід компанії зріс на 5% — до 51,46 млрд грн, а прибуток знизився із майже 1 млрд грн до 85 млн грн.

Натомість компанія Укрпалетсистем (UPG) зберегла дев'яту позицію та змогла не лише збільшити дохід на 12% до 43,2 млрд грн, а й учетверо наростити прибуток: до 79 млн грн. Компанія входить до фінансово-промислової групи ЮПіДжі.

Замикає десятку ще одна компанія групи СКМ — Метінвест-СМЦ, якій вдалось збільшити дохід на 13% — до 42,63 млрд грн. Водночас прибуток зменшився ще на 27%: до 349 млн грн, згідно з аналітикою.

Наразі в Україні налічується 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу.