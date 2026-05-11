Данський перевізник очікує, що його судна будуть заблоковані в Ормузі до кінця 2026 року

Одна з найбільших у світі компаній, що займається перевезенням сировинних вантажів D/S Norden A/Sе, готується до сценарію, за якого Ормузька протока фактично залишатиметься закритою до кінця року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ян Ріндбо, генеральний директор компанії, зазначив, що очікування пов'язані з тим, що прогнози обмежені, а не тому, що таке тривале закриття є найімовірнішим результатом.

"Немає чіткого графіку, коли цей конфлікт буде вирішено.

З точки зору обережності ми вважали правильним припустити, що судна залишаться там до кінця року. Інша проблема полягає в тому, що коли протока знову відкриється, це, ймовірно, відбудеться за певних умов, і утвориться затор із суден, що чекають на вихід", — сказав Ріндбо в інтерв'ю.

Згідно з даними морського трекера ОЕСР, опублікованими раніше в понеділок, у Перській затоці наразі перебуває близько 1 300 суден, що займаються торгівлею.

Ріндбо, який провів понад три десятиліття у судноплавстві, охарактеризував ситуацію як "надзвичайну", зазначивши, що ніколи не стикався з чимось подібним.

Поставки вугілля в останні місяці різко зросли, оскільки країни шукають альтернативне паливо, щоб замістити поставки нафти й газу, порушені затяжним конфліктом на Близькому Сході.