Zara розірвала договори з торговельними центрами у Дніпрі: хто прийшов замість неї

Після остаточного розриву іспанською компанією Inditex (власник брендів Zara, Pull&Bear тощо) договорів оренди з ТРК "МОСТ-сіті" та "Караван" у Дніпрі, на звільнені площі заходять нові бренди.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Вихід Zara не вплинув негативно на показники роботи ТРК "МОСТ-сіті", зазначила генеральний менеджер комерційного центру Alef Estate.

Усі площі іспанського ритейлера були зачинені спочатку повномасштабного вторгнення, але і не збільшив їх до прогнозованого рівня у разі можливого відкриття, сказала вона.

Магазини компанії Inditex тимчасово припинили свою роботу ще 24 лютого 2022 року по всій Україні.

З кінця січня 2026 року іспанська компанія Inditex (брени Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius та інші) остаточно розірвала договори оренди з ТРК МОСТ-сіті та Караван у Дніпрі. Площі під магазини в Одесі, та ТРЦ Дафі Харків ритейлер також звільнив.

Український офіс Inditex ще в 2022 році дуже хотів знову відкрити свої магазини і кожні три місяці це питання ставилося перед материнською компанією. Але відкриття постійно переносилося, та врешті решт іспанський офіс вирішив, що запускати в роботу магазини в Дніпрі, Одесі, та Харкові не будуть.

"Одеса, Дніпро та Харків – це для них "червона зона" небезпеки. В штаб-квартирі Inditex вважають, що, наприклад, Дніпро знаходиться дуже близько до лінії фронту, хоча по карті місць зосередження збройних формувань росії на білоруському кордоні відстань до Києва приблизно така сама", – пояснила Борисова.

Та й у столиці через більш щільну забудову, наслідки обстрілів можуть бути значно гіршими аніж у Дніпрі, додала вона.

Другим чинником, що вплинув на це рішення, став формат магазинів, які Inditex відкривав у Дніпрі ще в 2009 році. Це були зовсім інші формати, і по площі і по дизайну. Тобто навіть у разі згоди потрібно було б або працювати в старому форматі, або робити реінвестицію.

"Іспанський офіс зараз не розглядає розвиток в Україні, і уважно дивиться на безпекову ситуацію в працюючих магазинах Києва, Львова та інших містах західної частини України", – каже генеральний менеджер комерційного центру Alef Estate.

Відповідно на місце Inditex в ТРК МОСТ-сіті вже зайшли, та готуються до відкриття нові бренди. Площа, яку займали бренди Inditex складала – 3650 кв. м, і наразі залишилася вільною лише локація магазину Massimo Dutti – 500 кв. м, щодо якої тривають фінальні перемовини.

Відкрилися магазини, зокрема, український бренд Arber, бутик Calvin Klein, MD-Fashion. Роблять ремонти та готуються до відкриття LC Waikiki, бренди польської компанії LРР – Cropp, House.

"Кількість потенційних покупців у Дніпрі залишилася такою самою, що і до повномасштабного вторгнення, хоча близько 35% жителів міста тепер складають тимчасово переміщені особи. В Києві цей відсоток ще більший, можливо, на рівні 60%", – зазначає Борисова.

За її словами, кожен регіон має свої відмінності у споживанні товарів та послуг, в столиці обороти торгівлі зазвичай вищі. Водночас у ТРК МОСТ-сіті нині показники товарообігу з 1 кв. м площі наблизилась до показників 2021 року, те ж саме по відвідуваності, заповнюваності тощо.

На довоєнні показники торгівлі торгівельний центр вийшов ще наприкінці 2023 року. Відкриття Inditex стовідсотково могло би набагато покращити показники ТРК та додати привабливості містянам Дніпра до відвідування комплексу МОСТ-сіті, сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Zara припинила договори оренди з торговельно-розважальними центрами у Дніпрі, ключова причина – безпекові ризики, розповів у коментарі ЕП операційний директор Budhouse Group та голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

Також повідомлялося, що компанія Inditex, яка розвиває бренд Zara та інші марки, розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі, і хоч продовжує орендувати площі у торгових центрах Харкова та Одеси, їхня доля – під питанням.

Засновниця бренду одягу One By One Лідія Сметана розповідала, що керівництво низки торгових центрів звернулося до українських виробників із пропозиціями співпраці. Відбулося це ще до офіційного розірвання договорів з Inditex.

За її словами, йшлося про нові великі локації, які раніше були недоступні для українських брендів через присутність міжнародних гігантів роздрібної торгівлі.