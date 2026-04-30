Мережа мультибрендових магазинів взуття SuperStep йде з України

Міжнародна мережа взуттєвих мультибрендових магазинів SuperStep впродовж травня-червня остаточно вийде з ринку України.

Як йдеться на сайті Асоціації ритейлерів України, про це повідомив генеральний директор Eren Retail Group в Україні, яка управляє мережами Lacoste та SuperStep, Зафер Озбай.

"Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність та кращу узгодженість із нашими глобальними пріоритетами.

Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок слід розглядати як оптимізацію нашої глобальної діяльності, а не як показник ринкового потенціалу", – зазначив він.

При цьому Озбай уточнив, що планів закриття магазинів Lacoste немає і діяльність продовжується у звичайному режимі.

В асоціації нагадали, що SuperStep створена в 2012 році в Стамбулі та працює в сегменті sport-casual і lifestyle, пропонуючи різноманітний вибір снікерів, аксесуарів і текстилю всесвітньовідомих брендів, як-то: Lacoste, Nike, Puma, Adidas, Reebok, New Balance, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Saucony.

На український ринок бренд вийшов в 2015 році, відкривши перший магазин в столичному ТРЦ Sky Mall.

Станом на кінець квітня 2026 року з наявних офлайн точок залишилося шість: в столичному ТРЦ Lavina Mall та Dream, львівському Forum Lviv та Viktoria Gardens, одеському Riviera Shopping City та Караван Дніпро. Також ритейлер має онлайн-магазин.

