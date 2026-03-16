Попри енергетичні виклики, більшість закладів у сфері HoReCa працюють у звичайному режимі – опитування

Попри перебої з електро- та водопостачанням цієї зими, більшість закладів у сфері HoReCa продовжують працювати у звичайному режимі, але відчутний вплив на роботу працівників.

Про це повідомляє OLX Робота.

Платформа провела опитування серед працівників і роботодавців сфери HoReCa, щоб з'ясувати, з якими викликами стикається бізнес, як змінилися умови роботи працівників та зарплати.

За словами 55% опитаних, у цей період їхні умови праці змінилися.

Водночас 19% відповіли, що перебої з електроенергією та водою не вплинули на їхню роботу, ще 16% респондентів зазначили, що їм складно оцінити цей вплив.

Серед тих, хто відчув зміни, найчастіше респонденти говорили про зростання фізичного навантаження. 52% зазначили, що робота стала більш виснажливою.

Це сталося через вимкнення світла, холодні приміщення або необхідність виконувати частину процесів вручну.

Ще 45% повідомили про підвищений рівень тривожності та емоційного напруження через непередбачуваність ситуації.

Крім того, 39% опитаних зазначили, що зменшилась кількість клієнтів або замовлень, а 36%, що їхній робочий графік став нестабільним або змінним.

Також серед змін респонденти називали погіршення умов безпеки (30%), зменшення кількості змін і робочого навантаження (27%), а також зниження заробітної плати (27%).

Разом із тим частина опитаних відзначила і певні зміни у форматі роботи: 15% зазначили, що графік став більш гнучким, а 12% повідомили, що навантаження навпаки зросло і змін стало більше.

Попри складну економічну ситуацію та енергетичні виклики, більшість закладів у сфері HoReCa продовжують працювати. За результатами опитування, 64% роботодавців зазначили, що їхній бізнес функціонує у звичайному режимі.

Ще 17% повідомили, що працюють з певними обмеженнями, а 9% респондентів зазначили, що змушені були припинити роботу протягом останніх трьох місяців.

Серед ключових причин закриття роботодавці називали зростання витрат на електроенергію, оренду, а також необхідність інвестувати у генератори та інші джерела автономного живлення.

Серед основних труднощів, з якими стикались роботодавці протягом останніх шести місяців, найчастіше називали нестачу персоналу. Про кадровий дефіцит повідомили 82% опитаних.

Ще 73% респондентів зазначили зростання витрат на електроенергію, генератори та паливо. Також серед викликів роботодавці називали нереалістичні зарплатні очікування кандидатів (27%), зниження середнього чека та відтік клієнтів (27%).

Щоб адаптувати роботу до тривалих відключень електроенергії, перебоїв з водопостачанням і безпекових ризиків, більшість закладів інвестують у додаткову автономність.

71% роботодавців повідомили, що придбали генератори, акумулятори або інше обладнання для забезпечення безперебійної роботи. Ще 29% оптимізували команду та робочі процеси, а 2% змушені були тимчасово призупиняти роботу під час відключень.

Більшість респондентів (75%) також говорили про необхідність податкових пільг для малого та середнього бізнесу та підтримують програми державної допомоги для підвищення автономності бізнесу.

Половина опитаних (50%) зазначили, що важливими є програми доступних кредитів і грантової підтримки, а також ініціативи, спрямовані на збереження робочих місць.

