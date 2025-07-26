Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському

Вночі 26 липня російські ракети знищили торговельний центр "Епіцентр" у місті Кам’янське на Дніпропетровщині.

Про це йдеться у заяві "Епіцентру" у Facebook.

"ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено. Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України", - заявили в компанії.

За словами "Епіцентру", жоден із працівників не постраждав.

У компанії додали, що "обов'язково" відновлять роботу в Кам’янському.

В "Епіцентрі" також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення були повністю знищені сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м.

Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

Нагадаємо:

У ніч проти 26 липня російські окупаційні війська здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область, двоє загиблих, 5 постраждалих, виникли пожежі, багато пошкоджень.