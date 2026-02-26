Внаслідок російської атаки у Запоріжжі пошкоджено два торговельні центри

Уночі по росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше 12 ударів, унаслідок яких постраждали, зокрема, два торговельні центри.

Про це пише сайт Акцент.zp.ua.

Унаслідок російських ударів пошкоджено торговельні центри "Україна" та "Епіцентр".

"Торговельний центр "Україна" зазнав значних пошкоджень: вибухова хвиля повибивала вітрини магазинів, пошкодила фасади та частково зруйнувала оздоблення будівлі", – говориться у повідомленні.

"Зафіксовано пошкодження одразу кількох торгових точок. Скло та уламки розкидані на тротуарах і всередині приміщень, а деякі магазини залишилися з відкритими прорізами замість вікон. Усередині помітні сліди ударної хвилі — перевернуті конструкції, пошкоджене обладнання та товар", – розповідає Акцент.zp.ua.

Про влучення у торговельний центр "Епіцентр" повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя було пошкоджено частину будівлі торговельного центру "Епіцентр".

Через уламкове ураження зазнала пошкоджень частина будівлі, але ніхто з наших співробітників не постраждав – усі працівники перебували в безпечних місцях відповідно до протоколів безпеки, говориться у повідомленні.

"Щиро дякуємо підрозділам ДСНС та пожежним службам Запоріжжя за швидку та професійну роботу. Завдяки їхній оперативності вдалося локалізувати наслідки ураження та зберегти більшу частину будівлі", – зазначив "Епіцентр".

Наразі триває оцінка пошкоджень і планування відновлювальних робіт. Компанія зробить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути торговельний центр до повноцінної роботи.

Нагадаємо:

Вночі 26 лютого у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників та балістики. У Києві, Харкові та Запоріжжі пролунали вибухи. Зголом тривога розповсюдилась на всю країну.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія атакувала газову інфраструктуру на Полтавщині, електропідстанції на Київщині та Дніпровщині.

У ніч на 26 лютого внаслідок атаки росіян, зазнав пошкоджень об'єкт енергетики на півдні Одеської області.

У ніч на 26 лютого ворог атакував Полтавщину. Внаслідок падіння уламків та прямих влучень пошкоджено обʼєкти промислового підприємства та лінію електропередач у Полтавській області.

Також повідомлялося, що вночі Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Харківщині, Запоріжжі та Донеччині, а також влучив по території дитячої залізниці на Харківщині.