У "АТБ" оцінили наслідки втрати логістичного вузла у Дніпрі

Внаслідок прямого влучання 3 червня російського безпілотника було критично пошкоджено один із найбільших розподільчих центрів "АТБ", який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі.

Про це йдеться на Facebook-сторінці "АТБ".

У корпорації розповіли, що 3 червня російський ударний дрон влучив у розподільчий центр корпорації "АТБ" у Дніпрі, але серед співробітників немає загиблих чи постраждалих – усі перебували у безпеці.

Проте критично пошкоджено один із найбільших і найсучасніших розподільчих центрів компанії.

"Об'єкт є мульти температурним логістичним комплексом класу "А" площею 37,5 тис. кв. м, який забезпечував товаропостачання близько 300 магазинів мережі "АТБ" у Дніпропетровській та Запорізькій областях", – говориться у повідомленні.

Наразі подальша робота розподільчого центру неможлива. Фахівці компанії проводять оцінку масштабів руйнувань та визначають кроки для відновлення логістичних процесів.

"Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об'єкта", – повідомили у корпорації.

Попри втрату одного з ключових логістичних вузлів, "АТБ" уже працює над оперативним перерозподілом логістичних потоків між іншими розподільчими центрами.

Це дозволить мінімізувати вплив атаки на роботу торговельної мережі та забезпечити безперебійне постачання товарів для покупців, запевнили у корпорації

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