Пайова участь: суд наказав АТБ доплатити міськраді на Івано-Франківщині за затримку

Суд наказав АТБ доплати міськраді на Івано-Франківщині за затримку

Господарський суд Івано-Франківської області зобов'язав ТОВ "АТБ-Маркет" заплатити Долинській міськради (Калуський район, Івано-Франківська область) 1,13 млн грн інфляційних втрат та 3% річних за прострочення сплати пайової участі після будівництва супермаркету у місті.

Про це свідчить рішення суду від 12 березня.

П'ять років тому АТБ збудував магазин продовольчих та непродовольчих товарів по вул. Хмельницького, 6 в м. Долина. До 2025 року мережа супермаркетів не сплачувала пайової участі.

Торік Калуська окружна прокуратура виявила порушення щодо несплати АТБ до місцевого бюджету Долинської міської ради коштів для створення і розвитку інфраструктури.

Надалі міськрада визначила розмір пайової участі в сумі 1,48 млн грн (4% загальної кошторисної вартості будівництва магазину) і попросила АТБ сплатити гроші, що мережа супермаркетів і зробила у вересні 2025 року.

Водночас суд встановив, що АТБ сплатив пайову участь з порушенням строків. Мова йде про прострочення виконання зобов`язання за період з 10.06.2021 по 05.09.2025.

Захист "АТБ-Маркет" просив застосувати строк позовної давності та обмежити виплати трьома роками, і сума мала б зменшитися до 487 тис. грн.

Суд відхилив прохання і в результаті стягнув з ТОВ "АТБ-Маркет" на користь міськради 944,8 тис. грн інфляційних втрат та 188,6 тис. грн 3% річних.

Згідно з даними YouControl бенефіціарами ТОВ "АТБ-Маркет" є Геннадій Буткевич, Віктор Карачун, Ірина Карачун та Євгеній Єрмаков.

Нагадаємо:

Господарський суд Закарпатської області зобов'язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.