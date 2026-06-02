Усі домівки Києва заживлені після нічного обстрілу – ДТЕК

У Києві 140 тисяч родин знову зі світлом: компанія ДТЕК відновила електропостачання до усіх будинків, які були без світла після нічного обстрілу.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

"Після надзвичайно важкої ночі для столиці енергетики ДТЕК працювали над відновленням пошкоджених мереж і обладнання. Наразі всі домівки Києва заживлені", – говориться у повідомленні.

У ніч на 2 червня Росія завдала чергового масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування різних типів. ППО знешкодила 642 ворожі цілі із 729 запущених.

Компанія ДТЕК повідомила, що відновила електропостачання для 110 тисяч родин у Києві після масованої російської атаки, яка пошкодила виробничий майданчик компанії та енергетичні об'єкти.