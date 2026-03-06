Власник АТБ купив приміщення "Укрпошти" у Львові: у переможця заявили про технічну помилку

АТ "Укрпошта" продала будівлі колишнього сортувального центру на залізничному вокзалі Львова за 2,8 млрд грн компанії власника АТБ Геннадія Буткевича.

Про це пише Zaxid.NET з посиланням на Prozorro. Продажі.

Комплекс будівель колишнього сортувального центру "Укрпошти" на пл. Двірцевій, 1 у Львові виставили на продаж через електронний майданчик "Prozorro. Продажі 20 лютого зі стартовою ціною 56,8 млн грн.

Йдеться про основну чотириповерхову будівлю та одноповерхові допоміжні загальною площею 5642,4 м².

Аукціон відбувся у пʼятницю, 6 березня. Участь у торгах взяли 11 компаній. Найвищу ціну запропонувало ТОВ "Пауер Плейс" – 2,85 млрд грн.

За даними YouControl, ТОВ "Пауер Плейс" зареєстроване у 2021 році в Києві, кінцевим бенефіціарним власником є бізнесмен з Дніпра, власник мережі супермаркетів АТБ Геннадій Буткевич.

Доповнено позицією "Пауер Плейс" від 16:05

В ТОВ "Пауер Плейс" заявили, що ця компанія з групи BGV дійсно брало участь у приватизаційному аукціоні щодо продажу комплексу будівель за адресою м. Львів, пл. Двірцева, 1.

Після відкриття аукціону компанія подала стартову ставку у розмірі 266 675 000 грн, яка на той момент була найвищою. Ця пропозиція була сформована на основі попередньо проведеного аналізу об'єкта, його ринкових перспектив та потенціалу розвитку.

Водночас під час першого раунду аукціону відбувся технічний збій у процесі подачі ставки, внаслідок чого ставка від "Пауер Плейс" була вказана некоректно. Зокрема, ставка 2,85 млрд грн, яка наразі відображається в системі як переможна, не відповідає фактичним намірам компанії та була результатом технічної помилки під час подачі.

Наразі "Пауер Плейс" підготувало офіційну заяву про відмову від підписання протоколу про результати електронного аукціону у зв'язку з технічною помилкою, яка сталася під час подання ставки.

