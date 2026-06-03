У Дніпрі під удар РФ потрапив інноваційний термінал "Нової пошти"

У Дніпрі внаслідок удару російського дрона пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали. На місці працюють поліція та ДСНС, компанія оцінює масштаб руйнувань і перевіряє стан вантажів.

"Нова пошта" заявила, що компенсує клієнтам втрати відправлень. Найближчим часом з отримувачами мають зв'язатися для уточнення деталей відшкодування.

Актуальну інформацію про відправлення компанія радить перевіряти через трекінг у мобільному застосунку та на сайті.

Нагадаємо:

31 травня Росія завдала удару по Дніпру, внаслідок чого спалахнула пожежа на складі логістичної компанії. Згодом стало відомо, що мова про "Нову пошту".