Наслідки ударів РФ: у Дніпрі пожежа знищила склади Euromix

Пожежа, яка виникла внаслідок вчорашнього влучення російського безпілотника, знищила складські приміщення та вантажівки на розподільчому центр дистриб'ютора та імпортера Euromix у Дніпрі.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці компанії Euromix.

"31 травня, близько опівдня ворожий дрон влучив у розподільчий центр нашої компанії в місті Дніпро. Внаслідок атаки пожежа знищила складські приміщення та вантажні автомобілі, які перебували на території РЦ", – розповіли у компанії.

У компанії зазначили, що втрати масштабні, проте усі працівники живі та неушкоджені.

"Попереду багато роботи з відновлення. Але ми не втратили головного — нашу команду, нашу віру та нашу здатність рухатися вперед", – говориться у повідомленні.

У Euromix попередили, що через наслідки атаки можливі тимчасові затримки з поставками продукції. Команда оперативно включилася у роботу над відновленням операційних процесів, щоб якнайшвидше повернутися до звичного режиму роботи та забезпечити безперебійне постачання товарів клієнтам.

Як повідомлялося, Росія завдала удару по Дніпру, внаслідок чого спалахнула пожежа на складі логістичної компанії. За повідомлення місцевих ЗМІ, удар прийшовся на відділення "Нової пошти".

Внаслідок російських дронових та артилерійських атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури – на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Харківській, Сумській, Чернігівській і Житомирській областях.