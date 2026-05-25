Росіяни зруйнували великий складський комплекс на Київщині

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня значно ушкоджено складський комплекс компанії-дистриб'ютора "Омега" на Київщині.

Про це повідомили у компанії "Омега".

"Повідомляємо, що внаслідок атаки країни-агресора було пошкоджено Київський розподільчий центр", – говориться на сайті компанії, яка постачає автозапчастини.

Після удару відвантаження з Київського розподільчого центру тимчасово призупинено. Водночас відвантаження з регіональних складів продовжили здійснювати у штатному режимі.

"Про відновлення роботи Київського розподільчого центру та будь-які зміни ми повідомимо додатково", – повідомили у компанії.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, площа пожежі склала 10 тисяч квадратних метрів, загальна площа самого складського комплексу – понад 27 тисяч квадратних метрів.

Раніше у компанії повідомляли, що 19 листопада по Львову завдала серйозної шкоди нашому Львівському розподільчому центру.

"Пожежа знищила товар та суттєво пошкодила приміщення, кинувши нашій команді ще один великий виклик", – зазначалося на Фейсбук-сторінці компанії.

"Ми ще остаточно не оговталися після руйнування Харківського розподільчого центру. Два удари за цей рік — це випробування, яке перевіряє нас на міцність. Проте ми продовжуємо працювати, адаптувати процеси", – повідомляла компанія.

У ніч на 24 травня противник завдав масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши, за даними Повітряних сил, 90 ракет та 600 дронів різних типів, в тому числі й "Орєшнік".