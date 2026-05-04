У 6 регіонах України змінилися лідери найбільших роботодавців

Найбільшим роботодавцем Києва та загалом України традиційно залишається "Укрзалізниця" — 169 952 працівники.

Про це свідчать дані Опендатабот.

За рік співробітників там поменшало на 4,9%.

Лідером на Дніпропетровщині залишається "АТБ-Маркет" — 46 649 працівників. За рік штат компанії збільшився на 1,2%.

На Полтавщині лідирує "Аврора" (ТОВ "Вигідна покупка") — 14 590 співробітників. За рік компанії вдалося збільшити свій штат на 16%.

"Запоріжсталь" стала лідером у Запорізькій області. У компанії працює 8 039 співробітників. Порівняно з 2024 роком штат скоротився на 6,3%. Компанія входить до фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова.

Волинь цьогоріч у центрі уваги — компанія WOG (ТОВ "Петрол Контракт"), що належить до групи "Континіум", має 5 490 співробітників і показала рекордне зростання штату майже у 1,7 раза.

У WOG пояснили, що минулого року в компанії відбулася консолідація юридичних осіб. Тож зростання штату пов'язано радше з організаційними моментами, аніж реальним збільшенням кількості робочих місць.

Це дозволило компанії стати новим лідером регіону, посунувши компанію "Кромберг Енд Шуберт Україна Лу".

На Київщині найбільшим роботодавцем стала мережа магазинів Фора, що входить до Фоззі Груп — 9 462 співробітники. За рік штат збільшився на 3%.

"Вінницька птахофабрика" лідирує на Вінниччині та забезпечує роботою 6 636 людей: +11,3% за рік. Компанія входить до групи МХП.

На Львівщині найбільшим роботодавцем є ОККО-Драйв із 6 579 працівниками. За рік співробітників поменшало на 2%. Компанія входить до OKKO Group.

На Житомирщині лідирує мережа АЗК UPG (ПП "Укрпалетсистем") — 4 154 співробітників. За рік компанія збільшила штат на 8%.

У Кіровоградській області найбільшим роботодавцем цьогоріч стала мережа магазинів "Файно Маркет" (ТОВ "Вересень плюс"), що має 3 569 працівників. За рік співробітників побільшало на 7%.

Тернопільщина представлена заводом кабельних мереж "Се Борднетце-Україна" з 3 215 працівниками: −9% за рік.

Завод "Флекстронікс ТЗОВ" — найбільший роботодавець Закарпаття. Штат компанії зменшився за рік на 6% до 2 408 працівників.

У Чернівецькій області вже другий рік поспіль лідирує мережа магазинів "Тайстра груп" — 1 163 співробітники. Водночас за рік працівників поменшало на 6%.

На Херсонщині лідерство цьогоріч за Taurt Medical (ТОВ Медикгруп). У компанії працює 426 людей: −6% за рік.

У 10 регіонах України найбільшими роботодавцями стали місцеві обленерго.

Нагадаємо:

Наразі в Україні налічується 74 тисячі бізнесменів, чиї компанії генерують від 10 млн грн доходу.