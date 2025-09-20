Туреччина значно збільшила імпорт української кукурудзи

За перші сім місяців 2025 року Туреччина збільшила імпорт української агропродукції.

Про це повідомляє Latifundist.com.

За даними Української бобово-соєвої асоціації, загальна сума поставок з України за січень–липень склала $1,48 млрд, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Найбільше зростання зафіксовано у ключових позиціях – кукурудзі та сої. Імпорт кукурудзи до Туреччини зріс у 2,4 раза — $760,6 млн проти $322,9 млн у 2024 році. Поставки майже подвоїлися — $255,4 млн проти $141,9 млн (+80%).

"Водночас імпорт соняшникової олії знизився на 18%, до $319 млн порівняно з $389,9 млн за аналогічний період минулого року", – пише сайт.

Аналітики відзначають, що попит на українську кукурудзу та сою залишається високим, що робить Туреччину одним із ключових партнерів України на агроринку.

Нагадаємо:

У серпні 2025 року Україна експортувала 4,0 млн т продукції АПК, що на 15,6% більше аналогічного показника попереднього місяця.

Згодом повідомлялося, що відсутність залишків і затримка нового врожаю позбавляють ринок ліквідності та блокують закупівлі. Через що експорт кукурудзи призупинився.

Раніше првідомлялося, що внаслідок літньої посухи урожайність пізніх культур в Україні суттєво поступається минулорічним результатам.