Експорт кукурудзи з України у вересні практично зупинився: причини

Експорт кукурудзи з України фактично відсутній — в поточному місяці відвантажень ще не було.

Відсутність залишків і затримка нового врожаю позбавляють ринок ліквідності та блокують закупівлі, зазначено у повідомленні.

Валовий збір становить 192 тис. т (1% площ), врожайність 3,55 т/га — на 18% нижче торішнього рівня. Торік на цю дату обмолочено 6% площ із 1,1 млн т, що демонструє відставання і за темпами, і за врожайністю.

"В українських портах кукурудза торгувалася на рівні 208$ з поставкою в жовтні, тоді як за спотові поставки протягом тижня доплачували +10$. На західному кордоні — 184–186€/т FCA Чоп (листопад–січень), що дорівнює близько 225€/т доставлено до Пн. Італії»", — повідомляють, зокрема, брокери Spike Brokers.За їхніми даними, в Італії зберігається дефіцит якісної кукурудзи.

Бразильський імпорт має високий вміст мікотоксинів, через що переробники відмовляються його купувати. На цьому тлі ціни у портах Равенни та Венеції перевищили 250€/т FCA, що підтверджує жорсткий баланс попиту й пропозиції.

