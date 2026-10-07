Третина українських компаній не заклала "зимовий резерв" – опитування

Близько 28% українських компаній готові до релокації на зимовий період, а 34% підприємств мають резерву на непередбачувані витрати через потенційні перебої у роботі – такі дані опитування Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні.

Про це пише "Інтерфакс-Україна"

Близько 28% українських компаній називають підготовку альтернативних локацій або можливостей для релокації серед пріоритетних заходів для забезпечення стійкої роботи до початку зимового періоду 2026-2027 років.

У той же час 34% підприємств не закладали резерву на непередбачувані витрати через потенційні зимові перебої.

Про це свідчать результати спільного дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні (AmCham) "Готовність до зими: індекс стійкості бізнесу України 2026".

Опитування проводилося у вересні серед 95 бізнес-лідерів компаній, які є членами AmCham, при чому 56% респондентів – гендиректори.

Згідно з опитуванням, загальний рівень стійкості бізнесу становить 58%, що відповідає середньому показнику.

Найвищі результати зафіксовані за напрямами кіберстійкості (70%) та операційної стійкості (66%), тоді як фінансова стійкість залишається найвразливішим компонентом і становить 43%.

Більшість компаній мають ресурси для забезпечення фінансової стійкості протягом щонайменше пів року: 62% можуть підтримувати критичні операції без зовнішнього фінансування, а 53% – виплачувати зарплату, проте 34% компаній не закладали резерву на непередбачувані витрати, пов'язані з потенційними зимовими перебоями.

Серед компаній, що сформували резерви на непередбачувані витрати, найпоширенішим показником є 3-5% від загальних витрат.

Також близько 60% компаній сформували чи планують у найближчі три місяці розробити альтернативні логістичні маршрути.

Посилення підтримки працівників сфокусоване на безпекових аспектах та наданні додаткової гнучкості для забезпечення безперервності діяльності (кожен із цих напрямів зазначили 67% компаній). Лише 9% компаній вважають поточний рівень підтримки достатнім.

Основними факторами ризику для безперервності діяльності підприємств залишаються електропостачання (62%), безпека фізичних активів (45%) та логістика і транспортування (42%).

Серед інших ризиків респонденти виділяють забезпеченість персоналом (29%), опалення (28%), водопостачання (24%) та зв'язок або телекомунікації (22%). Підготовка бізнесу триває: 60% запланованих ініціатив ще реалізуються, а 21% уже виконано.

Для забезпечення безперервної роботи компанії зосереджуються на посиленні резервного енергозабезпечення (74%), підтримці працівників (47%), а також на альтернативному опаленні (27%) та логістичних маршрутах (27%).

Водночас взаємодія бізнесу з громадами залишається обмеженою: 70% компаній не ознайомлені з планами стійкості на місцевому рівні, а до їх розроблення долучилися лише 10% респондентів.

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