Ритейлери розповіли, як тривалі тривоги вплинули на поведінку покупців

Тривалі повітряні тривоги змінюють правила роботи продуктових мереж під час тривог, при цьому на поведінку покупців і вибір супермаркету впливають їх частота та тривалість, формат і розташування магазину та інші фактори.

Про це розповіли у Асоціації ритейлерів України (RAU).

Тривалі повітряні тривоги змінюють правила роботи ритейлу, зокрема й продуктових мереж, говориться у публікації.

Так, Auchan та METRO закривають магазини під час повітряних тривог не залежно від характеру загрози — дронової чи ракетної.

У Києві зі зростанням кількості та тривалості тривог мережа фіксує зниження відвідуваності: чим довше магазин не працює — тим, відповідно, нижче трафік.

"Водночас це не новий для нас досвід: магазини Auchan в Одесі та Дніпрі вже тривалий час працюють в умовах, коли повітряні тривоги можуть бути частими та тривалими", — зазначають у мережі.

Тому ключовим фактором є не формат магазину чи його розташування, а час простою через тривоги. У 2025 році магазини Auchan через повітряні тривоги не працювали понад 4000 годин — це фактично кожна десята година запланованої роботи.

У мережі наводять показовий приклад Великодня: цього дня без повітряних тривог товарообіг Auchan зріс на 33% порівняно зі звичайною динамікою.

Мережа продовжує адаптовувати операційні процеси під нові умови. Графіки роботи для працівників коригуються відповідно до ситуації, за потреби, команди перерозподіляють між магазинами, за працівниками зберігають заробітну плату.

"Так само й у METRO. У мережі зазначають, що в окремих випадках через тривоги працівник може втрачати до половини робочого дня, інколи цей показник вище", – говориться у повідомленні.

Наразі компанія має 21 класичний центр METRO Cash & Carry та три магазини смарт-формату, усі — окремо розташовані.

У SPAR зазначають, що під час повітряних тривог частина покупців відкладає похід до магазину або скорочує час перебування в ньому. Водночас суттєвого падіння трафіку по всій мережі не фіксують — його динаміка залежить від тривалості та часу тривог, а також конкретної локації.

У магазинах, розташованих у ТРЦ, на відвідуваність додатково впливають графік роботи та правила безпеки торгового центру. В окремо розташованих магазинах покупці можуть швидше зробити необхідні покупки та залишити локацію.

У Varus під час тривог команда переходить до укриття, а після відбою повертається до роботи. Трафік зазвичай швидко відновлюється, причому в окремих магазинах — швидше, ніж у ТРЦ.

Водночас це залежить від регіону, локації та тривалості тривоги. Наразі мережа аналізує фактичний час простою та адаптує бізнес-процеси до регулярних і тривалих тривог.

Часті й тривалі повітряні тривоги змінюють поведінку покупців: люди намагаються проводити в магазині якомога менше часу. Мережі адаптуються до цього, зокрема Auchan змінює торговий простір і процес покупки, щоб зробити їх швидшими.

Товари повсякденного попиту — крупи, базові продукти та інші товари, які купують найчастіше, додатково розміщуються на центральних алеях магазинів, де проходить найбільше покупців.

Зміни у поведінці покупців відзначають і в SPAR. Так, у періоди нестабільності люди більше фокусуються на товарах повсякденного попиту та готових рішеннях для швидкої покупки.

Під час тривалих або частих тривог покупці також намагаються оптимізувати свої візити: планують покупки заздалегідь, обирають магазин по дорозі та можуть купувати необхідне на кілька днів.

У METRO відзначають, що на відвідуваність магазинів і попит на окремі товари в різних містах впливають новини. Зокрема, після повідомлень про пошкодження продуктових складів мережа зафіксувала помітне зростання кількості відвідувачів у магазинах в Одесі, Києві, Львові, Кривому Розі, Івано-Франківську та Вінниці.

Для SPAR онлайн-канали залишаються альтернативою для покупців, які хочуть скоротити час поза домом. Водночас мережа не фіксує різкого зростання онлайн-замовлень саме через останні хвилі тривог.

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