Відключення електроенергії є основним ризиком для 62% підприємств – дослідження

Найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими залишається надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрям для компаній.

Про це свідчать результати спільного дослідження Американської торговельної палати в Україні та компанії-члена Deloitte Ukraine.

Згідно з опитуванням, 62% компаній називають основним фактором ризику щодо забезпечення безперервності діяльності електропостачання.

"Відключення електроенергії залишаються основним фактором ризику для 62% підприємств в Україні", – каже Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

У той же час більшість компаній помірно впевнена у готовності до зимового періоду. 11% опитаних компаній кажуть, що готові до потенційних викликів осінньо-зимового періоду 2026/27, ще 75% скоріше погоджуються.

Не погоджуються з цим твердженням 9%, а 5% не змогли визначитися з відповіддю.

Згідно із дослідженням "Готовність до зими: індекс стійкості бізнесу України 2026", близько 60% запланованих бізнесом пріоритетних заходів – у процесі реалізації, тоді як 21% вже реалізовано.

Серед пріоритетних заходів для забезпечення стійкої роботи компаній до початку зимового періоду 2026/27 респонденти найчастіше називали посилення резервного енергозабезпечення (74%) та підготовку планів підтримки працівників (47%).

Також бізнес опрацьовує альтернативні локації та можливості для релокації бізнесу (28%). Інші заходи – забезпечення альтернативного опалення та підтримання температурного режиму (27%), а також підготовка альтернативних логістичних маршрутів і транспортних рішень (27%).

Загальний рівень стійкості бізнесу становить 58%, що відповідає середньому рівню. Найвищі показники зафіксовано за напрямами кіберстійкості та операційної стійкості, тоді як фінансова стійкість залишається найвразливішим компонентом.

Індекс стійкості бізнесу розраховано як середнє арифметичне чотирьох ключових складових: фінансової стійкості, операційної стійкості, стійкості управління людським капіталом та кіберстійкості.

"Українські компанії добре усвідомлюють виклики та докладають значних зусиль для забезпечення безперервності діяльності, спираючись на досвід, здобутий за останні роки", – зазначає Олена Бойченко, лідерка напряму консалтингу Deloitte Ukraine.

"Подальша систематизація накопиченого досвіду та його інтеграція у формалізовані підходи до управління будуть сприяти підвищенню стійкості бізнесу", – переконана вона.

Фінансова стійкість є основною зоною вразливості бізнесу та становить 43%. Помірна диверсифікація фінансування та обмежені можливості скорочення витрат (у 62% компаній можливості швидко скоротити витрати обмежені або більшість витрат є фіксованими) знижують здатність компаній оперативно реагувати на фінансові виклики.

Операційна стійкість (66%) спирається на накопичений досвід, але потребує більшої формалізації. Майже кожна друга компанія має формалізований план безперервності діяльності (48%), і більшість із них перевірила його протягом останнього року.

Більшість компаній формально визначила відповідальних і механізми прийняття рішень у кризових ситуаціях, однак близько 30% досі не мають формалізованих описів процесів і розподілу відповідальності.

Попередній досвід спонукав компанії передусім посилити енергетичну автономність через резервні джерела живлення, накопичувачі енергії та запаси палива.

Дослідження ґрунтується на опитуванні топ-менеджменту компаній-членів Палати, проведеному у вересні 2026 року. У ньому взяли участь 95 бізнес-лідерів компаній-членів Американської торговельної палати в Україні, які представляють різні галузі економіки. 56% респондентів є генеральними директорами.

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