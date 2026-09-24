Бізнесу бракуватиме складів найближчі 6-9 місяців – думка

Українські компанії від централізованої логістики переходять до децентралізованої моделі, віддаючи перевагу складам до 2000 квадратних метрів, але найближчі місяці буде дефіцит складських площ.

Про це у інтерв'ю RAU розповіла співвласниця і голова наглядової ради Suziria Group та MasterZoo Поліна Кошарна.

"Останні 10 років компанії в Україні здебільшого будували сучасну європейську централізовану логістику. Зараз потрібно розвертати курс і фокусуватися на децентралізованій моделі, бо бізнес диверсифікує ризики", – зазначила вона.

"Щоб відбудувати склад, потрібно 6-9 місяців, тому, я вважаю, що якраз в найближчі 6-9 місяців буде дефіцит площ", – каже співвласниця Suziria Group.

За її словами, наразі в Україні будується нова модель постачання, "де треба вчитися налаштовувати процеси в значно менших площах".

"Найпопулярніші склади – це до 1000-2000 кв. м. Ми зараз теж оперативно наймаємо декілька нових складів", – розповіла Кошарна.

У ніч проти 19 вересня російська ракетно-дронова атака знищила один із розподільчих центрів Suziria Group на Київщині, площа якого становить понад 10 000 кв. м, пише RAU.

23 вересня сталося декілька влучань дронів у бізнес-центр "Європасаж" у Києві, де розташований офіс Suziria Ukraine та MasterZoo.

"Зараз потрібно закуповувати нове обладнання, шукати нові склади – це термінові необхідні інвестиції, на які ми не розраховували. Тобто правильно сказати, що ми переглядаємо наші інвестиції, але не в бік зменшення, а скоріше їх переоцінки", – зазначила Кошарна.

Відповідаючи на запитання про наслідки ударів по складу, Кошарна зазначила, що

поставки зоотоварів до мереж магазинів затримаються максимум на тиждень.

"Ми були змушені тимчасово підняти мінімальну суму замовлення та не суттєво зменшуємо ширину та глибину асортименту, щоб не перевантажувати логістику", – розповіла вона але додала, що це тимчасова міра.

"В зоомагазинах корм – це є перша необхідність. Зараз суттєве падіння товарообігу в товарах не кормової групи", – додала співвласниця Suziria Group.

Нагадаємо:

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомляв, що російські атаки знищили близько 90% сучасних місць зберігання товарів в Україні.

За теперішньої інтенсивності атак Росії можуть знадобитися десятиліття, щоб знищити 90% українських складів – і це тільки за умови, що вони взагалі не будуть відновлюватися в Україні, вважає засновник та співвласник мережі продуктових магазинів Varus Руслан Шостак у Facebook.

У компанії "Нова пошта" заявили, що переходять на децентралізовану модель фулфілменту – вантажні та поштові відділення "Нової пошти" по всій країні стануть локальними складами.