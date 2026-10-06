Торгові мережі підготувалися до погіршення логістики у Києві

На тлі ударів по мостам у Києві, торгові мережі готують рішення для співробітників на випадок погіршення логістики між берегами Дніпра в столиці, серед яких ротації співробітників між магазинами, спільний доїзд на роботу та гібридний формат для офісних працівників.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України RAU.

Так, зокрема, "Фокстрот" вже готує план ротацій між магазинами, щоб працівники не витрачали зайвий час на дорогу та затори. Працівників, які живуть на одному березі, а працюють на іншому, переводять до магазинів ближче до місця проживання.

Для офісних працівників можливі варіанти гібридного формату роботи з відвідуванням офісу два-три рази на тиждень, або ж повністю віддалений режим, якщо функціонал дозволяє, розповіли у компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Також "Фокстрот" опрацьовує можливість тимчасового виїзду офісних працівників за межі міста на зимовий період — залежно від того, як змінюватиметься ситуація в Києві.

У Comfy зазначають, що офісні працівники можуть працювати дистанційно. Щодо магазинів, то більшість співробітників обирають локації неподалік житла, тому наразі питання щодо ротацій або додаткового транспорту не розглядається.

В Auchan Україна організовують роботу так, щоб працівники магазинів, наскільки це можливо, працювали на тому березі, де живуть. Для позицій у командах підтримки передбачений дистанційний формат.

"Окрім того, ми впроваджуємо внутрішній сервіс, де працівники можуть скоординуватись для спільного доїзду на роботу", — повідомили у мережі.

Нагадаємо:

3-го жовтня у Києві російський реактивний безпілотник вже завдавав удару по Північному мосту. Зранку 4 жовтня російські загарбники знову здійснили атаку на той самий міст.

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Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у вересні 2026 року вкотре перевищила попередні рекорди та сягнула 30,8%.

Раніше повідомлялося, що тривалі повітряні тривоги змінюють правила роботи продуктових мереж під час тривог, при цьому на поведінку покупців і вибір супермаркету впливають їх частота та тривалість, формат і розташування магазину та інші фактори.