Частка повітряних тривог під час роботи ТЦ оновила рекорд у вересні

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у вересні 2026 року вкотре перевищила попередні рекорди та сягнула 30,8%.

Про це пише Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

У 2025 році цей показник становив 14,1%, а в серпні 2026-го – 22%. За місяць підвищилися всі відстежувані показники: кількість тривог, кількість тривог у час роботи ТЦ, тривалість тривог та тривалість тривог у час роботи ТЦ.

Тривоги "жовтого" рівня протягом вересня становили 60,9% від тривалості всіх ідентифікованих тривог, а "червоного" – 39,1%.

Часом роботи ТЦ асоціація вважає 10:00-21:00. П'ятірка регіонів, у яких найдовше лунали повітряні тривоги в цьому часовому інтервалі, не змінилася: це Донецька (92,2%), Запорізька (76,1%), Сумська (73,4%), Чернігівська (69,1%) та Харківська області (58,0%).

В цій п'ятірці частка повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ зросла в середньому на 7%. "Це помітно, але не критично", – коментують в УРТЦ.

Водночас у Черкаській, Кіровоградській та Житомирській областях цей показник зріс у кілька разів і перебуває на високому рівні. У Києві також зафіксували значне зростання – з 11,6% до 32,7%.

Скільки відсотків часу роботи ТРЦ припало на повітряні тривоги у різних регіонах України Інфографіка УРТЦ

"З точки зору кількості торговельних центрів у столиці та якості орендарів у них це стало справжнім викликом для галузі", – пише УРТЦ.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 176,5 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у вересні 2026 року – 9,6 робочого дня.

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Нагадаємо:

В останній тиждень серпня повітряні тривоги припадали на 30,1% робочого часу київських ТЦ проти близько 3% у попередні тижні літа.