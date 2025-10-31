Третина росіян скаржиться, що не вистачає грошей на їжу – СЗРУ

Росіяни дедалі гірше оцінюють економічні перспективи країни. Рівень песимізму щодо економіки РФ став одним із найвищих за 20 років спостережень.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За результатами опитування The Gallup Organization (США), у 2025 році 39% респондентів заявили про погіршення економічної ситуації у своїх регіонах, тоді як у 2024 році такої думки дотримувалися 33 %.

Частка тих, хто помічає позитивні зміни, скоротилася до 48 % із 52 % роком раніше.

"Рівень песимізму щодо економіки рф став одним із найвищих за 20 років спостережень Gallup", – говориться у повідомленні.

Гірше громадяни оцінювали ситуацію лише під час світової фінансової кризи 2009 року (40 %) та у період пандемії Covid-19 (45–50 %).

Проблеми добробуту загострюються: 31 % росіян визнав, що їм не вистачає грошей навіть на їжу. Це пов'язано з високими темпами продовольчої інфляції – зокрема, ціни на картоплю з початку 2024 року зросли на 167 %.

Результати дослідження засвідчили різке погіршення добробуту населення. Лише близько 35 % росіян заявили, що не мають серйозних фінансових труднощів, тоді як решта відчуває нестачу грошей навіть на базові потреби.

Рівень економічної напруженості серед громадян став найвищим за останнє десятиліття, зазначає СЗРУ.

Gallup відзначає розрив між офіційними макроекономічними показниками (зростанням ВВП, низьким безробіттям і формальним підвищенням зарплат) та реальним сприйняттям економічної ситуації населенням.

"Це говорить про стагнаційний характер російської економіки, де номінальна стабільність підтримується адміністративними методами, тоді як добробут більшості громадян продовжує знижуватися", – зазначає розвідка.

