Розвідка доповіла Зеленському про вплив нових санкцій на РФ

Служба зовнішньої розвідки України заявила, що за умови продовження тиску на Росію її втрати тільки від нещодавніх обмежень сягатимуть 50 мільярдів доларів за рік.

Про це йдеться на сайті Служби зовнішньої розвідки України

Керівник СЗРУ Олег Іващенко доповів президенту Володимиру Зеленському про перші детальні оцінки щодо впливу нових санкцій партнерів на російську воєнну машину, говориться у повідомленні.

На основі цієї інформації скорегується комунікація з партнерами в підготовці нових санкцій.

"Вже зафіксовані суттєві збитки росії від застосованих обмежень щодо нафтових компаній і передбачається, що за умови продовження принципового й послідовного тиску на москву їхні втрати тільки від нещодавніх обмежень становитимуть не менше 50 мільярдів доларів за рік", – говориться у повідомленні.

"Санкційних кроків партнерів буде ще більше, і ми вже маємо відповідні сигнали. Обсяги постачання нафти від арабських держав на світовий ринок точно можуть не допустити жодних дестабілізацій і цінових стрибків на ринку, якими лякають росіяни", – зазначив у свою чергу Зеленський.

СЗРУ доповіла про "налагоджений регулярний обмін даними з ключовими державами щодо російських осіб і схем, які заслуговують на застосування санкцій". Значну частину наших пропозицій партнери враховують, говориться у повідомленні.

"Мають бути також повністю реалізовані заходи щодо російського танкерного флоту, які обговорювали з європейськими лідерами на зустрічі Коаліції охочих", – додають у СЗРУ.

Окрім цього, керівник Служби зовнішньої розвідки України доповів щодо настрою та найближчих планів керівництва Китаю в контексті війни росії проти України.

"Важливо, щоб Китай долучився до зусиль заради зупинки постійних російських намагань розширити та затягнути війну. Будуть відповідні доручення нашим дипломатам на основі інформації про зустрічі, які відбулися цими днями в регіоні", – зауважив президент України.

Нагадаємо:

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що ціни на російську нафту Urals впали до найнижчого рівня з весни, поставивши під сумнів реалістичність бюджетних планів і Москви, і Мінська.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки України заявила, що Росія загнала себе до пастки, збільшивши оборонні витрати і зробивши військово-промисловий комплекс головним драйвером попиту.

Як повідомлялося, економіка Росії має серйозні проблеми, ніж визнається офіційно, і протягом року існує реальний ризик системної банківської кризи.